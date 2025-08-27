Zwei Grad bis Hitzegewitter: Wetterumschwung zur Wochenmitte

Nachdem Hoch „Mareike“ am Wochenende für kühlere Temperaturen in Bayern gesorgt hat, ist es zum Wochenstart wieder wärmer in Bayern geworden: Über viel Sonne könnten sich die Bayern freuen. Nur teilweise zogen lockere Quellwolken oder Schleierwolken über den Himmel im Freistaat. Mit angenehmen 21 bis 26 Grad zeigte sich der August nochmal von seiner sonnigen Seite. Von der großen Hitze, die Bayern im Sommer zeitweise fest im Griff hatte, sind diese Temperaturen allerdings weit entfernt.

Sommerlich warm plus gelegentliche Wolkenfelder: Wetterumschwung naht

Sonnig und noch einmal wärmer ging es weiter am Dienstag. Dem DWD-Bericht zufolge gab es in Bayern viel Sonnenschein, nur unterbrochen von einigen losen Wolkenfeldern. Zumindest in den Alpen habe es allerdings zu Regen kommen können. Der DWD schrieb von einem geringen Schauerrisiko. Gleichzeitig stiegen die Temperaturen auf höchstens 23 bis 28 Grad.

Nachts sanken die Werte auf elf oder 17 Grad. Während es überall in Bayern bewölkt blieb, regnete es außerdem im Westen des Freistaats im Verlauf der Nacht. Auch einige Gewitter waren dann möglich.

Ungemütliches Wetter am Mittwoch: Gewitter vor allem nördlich der Donau möglich

Am Mittwoch steigen die Temperaturen erneut und bringen einen Wetterumschwung mit. Satte 24 Grad im Bayernwald bis 29 Grad am Untermain soll das Thermometer anzeigen. Zu Beginn des Tages müssen die Bayerinnen und Bayern aber noch mit einigen Regenschauern, vereinzelt auch Gewittern rechnen. Aus südwestlicher Richtung weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Starke Gewitter kommen am Mittwoch laut DWD am Nachmittag und vor allem nördlich der Donau und am Alpenrand vor.

In der Nacht zu Donnerstag können sich vor allem Niederbayern und das östliche Oberbayern über Lücken in der Wolkendecke freuen. An einigen Stellen bildet sich Nebel, was besonders auf den Straßen gefährlich werden kann. Im Rest Bayerns bleibt es eher wolkenverhangen, teilweise wird es gewittern und regnen. Die Tiefstwerte liegen hier zwischen 11 und 17 Grad.

DWD: Sommerliche Temperaturen, aber weiterhin Gewitter

Insgesamt warnt der DWD ab Mitte der Woche vor starken bis schweren Gewittern. Sturmböen und Hagel können dem Bericht zufolge auch über Bayern ziehen. Dazu können Teile Deutschlands von kurzen Schüben Starkregen betroffen sein. Dem DWD zufolge ändert sich an den ungemütlichen Wetteraussichten Mitte der Woche zunächst nicht viel. Auch am Donnerstag können vereinzelt Gewitter über Bayern ziehen. Die Temperaturen liegen ab Mitte der Woche bei höchstens 25 Grad und bleiben damit angenehm sommerlich.