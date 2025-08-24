Sommergefühle? Die Woche startet freundlich, dann drohen Gewitter

Nachdem Hoch „Mareike“ am Wochenende für kühlere Temperaturen in Bayern gesorgt hat, wird es Anfang der Woche wieder wärmer. Ein bisschen Sommergefühl also? Für den Montag verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst viel Sonne. Nur zeitweise ziehen dem Bericht zufolge lockere Quellwolken oder Schleierwolken über den Himmel im Freistaat.

Sommerlich warm plus gelegentliche Wolkenfelder: Wochenbeginn in Bayern wird freundlich

Auch die Temperaturen sind spätsommerlich angenehm. Die Höchstwerte steigen zu Beginn der kommenden Woche leicht auf 21 bis 25 Grad. Von der großen Hitze, die Bayern im Sommer zeitweise fest im Griff hatte, sind diese Temperaturen allerdings weit entfernt. Auch in der Nacht zum Dienstag wird es mit 12 bis 8 Grad wieder kühler. Im Bayerwald und in Franken können die Werte auf bis zu 4 Grad sinken. Dabei ist es auch in der Nacht leicht bewölkt.

Sonnig und noch einmal wärmer geht es weiter am Dienstag. Dem DWD-Bericht zufolge soll es in Bayern viel Sonnenschein geben, nur unterbrochen von einigen losen Wolkenfeldern. Zumindest in den Alpen könnte es allerdings regnen. Der DWD schreibt von einem geringen Schauerrisiko. Gleichzeitig steigen die Temperaturen auf höchstens 22 bis 28 Grad. Nachts sinken die Werte auf 10 oder 15 Grad. Während es überall in Bayern bewölkt bleibt, soll es im Westen des Freistaats im Verlauf der Nacht außerdem Regen geben.

DWD warnt vor Wetterumschwung mit Gewittern und Starkregen ab Mittwoch

Am Mittwoch steigen die Temperaturen erneut und bringen einen Wetterumschwung mit. Satte 24 bis 29 Grad soll das Thermometer höchstens anzeigen. Dazu warnt der DWD allerdings vor starken bis schweren Gewittern. Sturmböen und Hagel können dem Bericht zufolge auch über Bayern ziehen. Dazu können Teile Deutschlands von mehreren Stunden Starkregen am Stück betroffen sein. Dem DWD zufolge ändert sich an den ungemütlichen Wetteraussichten Mitte der Woche zunächst nicht viel. Auch am Donnerstag können Gewitter über Bayern ziehen. Sogar für das kommende Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst bereits vor einem erhöhten Gewitterrisiko und stürmischem Wetter.