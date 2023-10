Würzburg

27.10.2023

Kurz vor der ersten Landtagssitzung: Unterfränkischer AfD-Abgeordneter Halemba wird mit Haftbefehl gesucht

Plus Paukenschlag am Freitagabend: Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg Haftbefehl gegen den neu gewählten unterfränkischen AfD-Landtagsabgeordneten erlassen.

Von Lukas Reinhardt, Michael Czygan

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg Haftbefehl gegen den neu gewählten unterfränkischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba erlassen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitagabend einen Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ). Im Raum steht der Verdacht der Volksverhetzung.

Die Deutsche Presseagentur (dpa) hatte zuvor gemeldet, AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner habe bestätigt, dass gegen einen neu gewählten Abgeordneten ihrer Fraktion Haftbefehl erlassen worden sei. Sie habe auf Nachfrage aber keinen Namen genannt, sondern lediglich erklärt, der betroffene Abgeordnete solle "aufgrund einer fadenscheinigen Begründung eingesperrt werden".

