Betreuung

06:04 Uhr

Pflegehotel im Allgäu: Hier lassen sich Kurzzeitpflege und Urlaub kombinieren

Plus Elke und Jörg Müller betreiben in Sonthofen ein Pflegehotel – das einzige im Allgäu. Was Gäste dort machen, was Betreuung kostet und welche Widerstände es gab.

Von Thomas Schwarz Artikel anhören Shape

Marga Wenzel ist mit ihren 88 Jahren zwar geistig topfit, aber stark sehbehindert. Ohne Hilfe kommt die Unterallgäuerin nicht durch den Alltag. Normalerweise kümmert sich ihre Tochter um sie. Doch die braucht manchmal auch Urlaub. Daher ist Marga Wenzel seit einer Woche im Berggasthof Sonne im Sonthofener Ortsteil Imberg. Dort betreiben Elke und Jörg Müller seit rund zwei Jahren ein sogenanntes Pflegehotel – das einzige im Allgäu.

Marga Wenzel sitzt mit anderen Gästen im Wintergarten des Hotels in einem Kreis – manche im Rollstuhl. Unter Anleitung von Iris Ter-Akopow und weiteren Pflegefachkräften recken sie erst die Hände in die Luft, später lassen sie die Schultern kreisen und werfen sich einen roten Ball zu. „Die Gymnastikrunde bieten wir jeden Tag um 10 Uhr an“, sagt Elke Müller. Gerade körperliche Betätigung sei wichtig für ihre Gäste, erklärt die ausgebildete Krankenschwester und Fachkraft für Intensiv- sowie Palliativpflege. Die 58-jährige gebürtige Leverkusenerin bringt 30 Jahre Berufserfahrung mit.

