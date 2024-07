Tim Mälzer sucht seinen Teddybären

Wo ist der Kuschelbär? Starkoch Tim Mälzer vermisst in seinem Lokal Bullerei im Hamburger Schanzenviertel den großen Kuschelbären, der oft geduldig im Eingangsbereich auf Besucher gewartet oder sich in letzter Zeit vor dem Lokal mit einem Fußball amüsiert hatte.

Vermisstenanzeige im Netz

Auf Instagram hat das Team eine Vermisstenanzeige geschaltet: «Seit dem 23.6.2024, 21:00 Uhr MESZ vermissen wir unser Bärchen. Beschreibung: Ca. 1,20 kuschelige Meter groß, verspielt, süß, zutraulich, treu und bärchenhaft. Wir bitten um sachdienliche Hinweise, damit Bärchen schnell wieder zu uns kommt.» Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» darüber berichtet.

Ein Sprecher des Lokals sagte: «Wir denken, dass unser Bärchen entwendet wurde. Vielleicht in einer Schnapslaune.» Er war seit 2022 im Lokal. «Im Sommer sitzt er immer gerne vorn am Host, um unsere Gäste zu begrüßen. Im Winter tummelt er sich meist im Restaurant herum.»

Ist er bei der Konkurrenz?

Auf Instagram reichen die Reaktionen von «Irgendwie ist das langsam nicht mehr lustig, was alles mitgenommen wird» bis «Der ist bestimmt im Ahoi» - in Anspielung an die Restaurantkette von Steffen Henssler, mit dem sich Mälzer gerne kabbelt.