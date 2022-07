Knapp sechs Prozent der Notarztschichten in Bayern unbesetzt

Im ersten Halbjahr 2022 sind in Bayern knapp sechs Prozent der Dienstschichten von Notärzten unbesetzt geblieben.

Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es gebe allerdings keinen Grund für Verunsicherung in der Bevölkerung. "Sollten Dienstpläne von Notarztstandorten tatsächlich eine Lücke aufweisen, ist die notärztliche Versorgung der Menschen vor Ort nach wie vor gewährleistet", sagte ein KVB-Sprecher.

Im Bedarfsfall werde der nächstgelegene einsatzbereite Notarzt oder Rettungshubschrauber von der jeweiligen Leitstelle alarmiert. Der Leiter der Integrierten Leitstelle Hochfranken in Hof, Markus Hannweber, merkte dabei allerdings an, dass die Anfahrt von einem Nachbarstandort auch länger dauern könne. "Das kann bei lebensbedrohlichen Fällen ein Problem sein." Außerdem sei dann einfach ein Notarzt weniger vorhanden, was bei mehreren Einsätzen schneller zum Mangel führe.

In der Gesamtschau seien 94 Prozent besetzte Schichten ein überschaubares Problem, sagte auch Hannweber - man müsse aber auch den Einzelstandort betrachten. "Es gibt Bereiche, wo nicht nur ein Standort kurz ausfällt, sondern über Tage und Wochen oder sogar mehrere Standorte gleichzeitig ausfallen."

Der Leitstellenleiter nimmt wahr, dass gerade in ländlichen Regionen das Problem zunimmt. Auch die Kassenärztliche Vereinigung schrieb im Januar, dass es zunehmend schwerer werde, Schichten zu besetzen - dabei sei es aber wichtig, nicht verallgemeinernd von einem "Stadt-Land-Gefälle" zu sprechen. "Gerade im besonders ländlich geprägten Raum sind es häufig die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, die zusätzlich zum Betrieb ihrer Praxis mit herausragendem Engagement den Notarztdienst stützen."

Die KVB wartet hierzu auf eine Studie, die vom Innenministerium beauftragt worden sei. "Wir erhoffen uns, dass diese idealerweise auch Muster unabhängig von Gemeindegrößen erkennen lässt." Historisch bedingt sei die Dichte von Notarztstandorten höchst unterschiedlich - auch wenn die Region ungefähr die gleiche Bevölkerungsanzahl habe. "Oftmals richtet sich der Fokus alleine auf die Frage, ob ein bestehender Notarztstandort besetzt ist, ohne die Bedarfsfrage für diesen Standort zu betrachten. Auch deswegen ist die erwähnte Notarztstudie von großer Bedeutung."

Das bayerische Innenministerium arbeitet an verschiedenen Projekten, um die Notärzte zu entlasten. Zum Beispiel stellte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Frühjahr bei einem Pilotprojekt ein neues Rettungseinsatzfahrzeug für weniger schwerwiegende Einsätze vor. Zudem soll es künftig ein Notfallregister geben, und "Telenotärzte" könnten aus der Ferne bei Einsätzen unterstützen.

(dpa)