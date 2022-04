Bayern-Gegner Villarreal verliert bei UD Levante mit 0:2

Der FC Villarreal geht mit einem Misserfolg ins Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Bayern München.

Villarreal verlor am Samstag in der spanischen Primera División beim Tabellenvorletzten UD Levante mit 0:2 (0:0). Die Tore für den Gastgeber erzielte José Morales (59. Minute/90.+1). In der spanischen Fußball-Meisterschaft war es für Villarreal die neunte Saisonniederlage, im Kampf um die internationalen Startplätze ließ der Tabellensiebte drei Punkte liegen.

Das Hinspiel in der Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister findet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Spanien statt. Das Rückspiel in der Münchner Allianz-Arena steigt am 12. April (21.00 Uhr).

