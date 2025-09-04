Tonnenweise Kartoffeln auf Straße verteilt

Ein Landwirt hat in Schwaben tonnenweise Kartoffeln auf einer Straße verloren. Der 48-Jährige war mit seinem Traktor und zwei beladenen Anhängern unterwegs, als ein Anhängerreifen platzte, wie die Polizei mitteilte. Dadurch geriet sein Gespann ins Schlingern und die Bordwand öffnete sich. Durch das Malheur fielen rund sechs Tonnen Kartoffeln am Mittwochabend bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) auf die Bundesstraße 2. Nach rund einer Stunde Aufräumarbeiten konnte die B 2 wieder normal befahren werden.

