Bayerisches Kabinett klagt gegen Länderfinanzausgleich

Drei Monate vor der Landtagswahl hat das bayerische Kabinett eine Klage gegen den Länderfinanzausgleich beschlossen. Die Opposition hält das für "Wahlkampfgetöse".

Bayern wird angesichts immer neuer Rekord-Einzahlungen gegen den Länderfinanzausgleich klagen. Drei Monate vor der Landtagswahl hat das Kabinett den Schritt am Dienstag in München beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen.

Bayern beschließt Klage gegen Länderfinanzausgleich

Die Verfassungsklage gegen das Ausgleichssystem, das heute offiziell Finanzkraftausgleich der Länder heißt, hatten Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und die Staatsregierung vor Längerem angekündigt. Die Opposition wirft CSU und Freien Wählern reines "Wahlkampfgetöse" vor.

Söder schrieb schon am Dienstagmorgen auf Twitter: "Bayern ist solidarisch, aber nicht naiv." Bayern zahle pro Jahr fast zehn Milliarden Euro an andere Bundesländer. "Diese Dimensionen wird der Freistaat nicht länger akzeptieren, deswegen klagen wir dagegen – so kann es nicht weitergehen!" Er wolle den Länderfinanzausgleich reformieren und die bayerischen Steuerzahler entlasten.

Länderfinanzausgleich: Bayern trägt größte Last

Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen den 16 Bundesländern wurden im vergangenen Jahr rund 18,5 Milliarden Euro umverteilt. Mit Einzahlungen von fast 9,9 Milliarden Euro trug Bayern erneut die mit Abstand größte Last – der Freistaat kam alleine für mehr als die Hälfte des umverteilten Geldes auf. Baden-Württemberg zahlte der Abrechnung des Bundesfinanzministeriums zufolge knapp 4,5 Milliarden Euro, aus Hessen flossen 3,25 Milliarden Euro. Rund 814 Millionen Euro steuerte Hamburg bei, etwa 107 Millionen Euro Rheinland-Pfalz. Elf Länder profitierten hingegen von Zahlungen aus dem Ausgleich. Berlin war mit rund 3,6 Milliarden Euro der größte Empfänger.

Bereits im Jahr 2013 hatte Bayern, damals zusammen mit Hessen, schon einmal gegen den damaligen Länderfinanzausgleich geklagt. Auch damals wurde die Klage in Sichtweite der Bayern-Wahl beschlossen. Nach einer Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern zogen die beiden Länder ihre Klage 2017 dann aber zurück.

Bayern klagt allein gegen Länderfinanzausgleich

Dieses Mal steht Bayern mit seiner Klage allein da. Doch auch Söders Amtskollegen aus Bayern-Württemberg und Hessen halten das aktuelle Ausgleichssystem für dringend reformbedürftig. Auch die bayerischen Grünen räumten zuletzt Reformbedarf ein – sehen die Klage aber als "Signal der Ideenlosigkeit" und "Wahlkampfgetöse". Das System heißt heute Finanzkraftausgleich. Es dient dem im Grundgesetz verankerten Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. (mit dpa)