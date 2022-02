Lagerhalle brennt: Rauchwolke über München

Eine Rauchwolke war weithin zu sehen und erschreckte Menschen in München. Ursache war ein Feuer in einer Lagerhalle im Stadtteil Freimann.

Im Münchner Stadtteil Freimann ist am Freitagvormittag gegen 11 Uhr eine Lagerhalle eines Logistikunternehmens in Brand geraten. Kilometerweit zu sehen war eine große, schwarze Rauchwolke im Norden der Landeshauptstadt, Flammen schlugen zeitweise hoch. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte bereits die gesamte Lagerhalle.

Die Münchner Feuerwehr brachte das Feuer in der Lindberghstraße nach eigenen Angaben bis zum Mittag unter Kontrolle. Die Löscharbeiten gestalteten sich allerdings kompliziert und dauerten am Freitagabend weiter an. Laut Feuerwehr können sie sich bis in die Nacht ziehen.

Auch vom Odeonsplatz aus war das Feuer im Norden von München gut zu sehen. Foto: Ansgar Hase, dpa

Brand in München: Löscharbeiten dauern an

Die Einsatzkräfte vor Ort versuchten zu verhindern, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergreift, indem sie diese schützten. Die Lagerhalle kann laut Feuerwehr nur von außen gelöscht werden, um eine Gefährdung der Einsatzkräfte auszuschließen. Teile des Dachs werden nun entfernt, um den Brand von oben zu löschen. Das sei etwas kompliziert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr: "Es wird sich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen."

In München brannte es in einer Lagerhalle eines Logistikunternehmens. Foto: Felix Hörhager, dpa

Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr ambulant vom Rettungsdienst behandelt, sie musste nicht ins Krankenhaus. Was in der Halle gelagert wird, konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht sagen. Von Gefahrgut sei aber nichts bekannt. Was das Feuer ausgelöst hat, war vorerst unklar. Die Ermittlungen dazu könnten noch einige Zeit dauern, so die Polizei. (AZ/dpa)