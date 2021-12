Naturschützer bittet: „Schneidet in Eurem Garten nicht alles ab“

Plus Der Chef des Landesbundes für Vogelschutz beobachtet, dass sich immer mehr Menschen für die Natur vor ihrer Haustüre begeistern. Was er von der Politik fordert.

Vom 6. bis 9. Januar ruft der Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV, zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) wieder zur Wintervogelzählung auf. Herr Schäffer, Sie sind der Chef des LBV, hat die Pandemie wirklich unser Verhältnis zur Natur verändert?