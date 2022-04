Landesjägertag

Bayerischer Jäger-Chef entgeht nur knapp seiner Abwahl

Zwei Kandidaten standen in Augsburg zur Wahl für das Präsidentenamt im Bayerischen Jagdverband: Überraschungskandidat Ernst-Ulrich Wittmann (links) und Amtsinhaber Ernst Weidenbusch.

Plus Bayerns Jäger wählen zwar Ernst Weidenbusch erneut zu ihrem Präsidenten, doch das Wahlergebnis auf dem Landesjägertag in Augsburg macht deutlich: Das Vertrauen ist erschüttert.

Von Jörg Sigmund

Der Bayerische Jagdverband kommt nicht zur Ruhe. Zwar wurde Präsident Ernst Weidenbusch beim Landesjägertag in Augsburg für vier weitere Jahre im Amt bestätigt, doch in den Reihen des Verbandes mit rund 50.000 Mitgliedern knirscht es nach wie vor gewaltig. Weidenbusch setzte sich in geheimer Wahl mit 318 Stimmen gegen seinen Herausforderer Ernst-Ulrich Wittmann durch, der 271 Stimmen erhielt. 31 Delegierte enthielten sich. Wittmann hatte seine Kandidatur erst zwei Tage vor der Versammlung bekannt gegeben.

