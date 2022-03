Landeskriminalamt

09:53 Uhr

Mehr als 5000 Anzeigen wegen gefälschter Impfausweise

In der Corona-Pandemie boomt das Geschäft mit gefälschten Impfnachweisen. Allein in Bayern geht die Zahl der aufgedeckten Fälle in die Tausende - und das Thema beschäftigt inzwischen auch die Gerichte.