Landespolitik

vor 1 Min.

Auftritt im Mühlhauser Bierzelt: An Aiwanger scheiden sich die Geister

Hubert Aiwanger trat am Samstag im Bierzelt in Mühlhausen auf und teilte wieder einmal ordentlich gegen die Ampel-Regierung aus.

Plus Der Freie-Wähler-Chef polarisiert. Die einen werfen ihm vor, Grenzen zu überschreiten, die anderen feiern ihn als Mann des Volkes. Auf der Bierzelt-Bühne in Mühlhausen liefert er, was von ihm erwartet wird.

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Hubert Aiwanger ist wahrlich kein Mann, der die Zurückhaltung zelebriert. Die Parolen, deren Schlagzahl auf der Zielgeraden des Landtagswahlkampfes immer weiter zunimmt, sind deftig und laut - und sie polarisieren. Aiwanger, Freie-Wähler-Chef, Wirtschaftsminister und Bayerns stellvertretender Ministerpräsident, ist in den vergangenen Wochen zu einer Person avanciert, an der sich die Geister massiv scheiden. Die einen feiern ihn als einen von ihnen, als Mann des Volkes, bodenständig, gerade heraus. Die anderen beäugen ihn als jemanden, der die Grenzen dessen, was ein Demokrat in der Öffentlichkeit sagen sollte, längst überschritten hat.

Samstagabend in Mühlhausen, einem Gemeindeteil von Affing im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Blaskapelle spielt, im Bierzelt ist ordentlich was los. Die Menschen sind gekommen, um mit der hiesigen Feuerwehr ihr 125-jähriges Bestehen zu feiern – aber auch, um zu hören, was Aiwanger zu sagen hat. Der steht an diesem Sommerabend auf der Bühne des schwül-warmen Zeltes, nimmt einen Schluck Bier, krempelt die Ärmel seines weißen Hemdes hoch und legt los. Er liefert, was von ihm erwartet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen