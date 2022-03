Die CSU nimmt Aiwanger in die Zange

Plus Die beiden neuen Minister Markus Blume und Christian Bernreiter sollen vor allem in der Wirtschaftspolitik dem Chef der Freien Wähler Paroli bieten. Wie das gelingen soll.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat allen Grund, auf der Hut zu sein. Er hat die Kabinettsumbildung aufseiten seines Koalitionspartners CSU zwar nach außen hin kommentarlos hingenommen. Doch eines der offenkundigen Motive von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder kann ihm nicht verborgen geblieben sein. Die neuen CSU-Minister für Wissenschaft und Bau, Markus Blume und Christian Bernreiter, haben das Zeug dazu, ihn im Vorfeld der Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres politisch in die Zange zu nehmen. Das sei, wie es in der CSU heißt, sowieso überfällig.