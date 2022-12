Söder kündigt eigene Ministerpräsidenten-Konferenz für Süddeutschland an

Wir hatten 16 Jahre lang Minister aus Bayern – Verkehrsminister, Landwirtschaftsminister, sogar einen Innenminister. Leider haben sie einen großen Berg Mist angehäuft, nicht nur in der Landwirtschaft. Scheuer hat uns viel Geld gekosten, für eine Verkehrswende wenig gebracht; in der Landwirtschaft gibt es immer noch Massentierhaltung, Gensoja und zu wenig Geld für die Erzeuger, das Innenministerium hat sich mit der Obergrenze gespielt und vergessen, dass wir Zuwanderung brauchen. Den Salat haben wir nun auf dem Tablett. Also warum sollte noch ein Bayer Bundesminister sein. Söder meint wohl auch eher einen CSU-Minister, mit Hofreiter oder von Brunn wäre er wohl eh nicht zufrieden. Warum man nun schon wieder Süd- und Nordländer zu spalten versucht – eine Schmierenkomödie, die dem eigenen Machterhalt dient, schließlich haben wir bald Wahl in Bayern.

