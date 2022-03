AfD in Bayern

22.03.2022

Über die Zerwürfnisse der bayerischen AfD will man nicht reden

Plus Schon wieder gehen der AfD zwei Landtagsabgeordnete von der Fahne. Der Ärger in der Fraktion ist groß. Aber die eigentlichen Gründe bleiben im Dunkeln.

Von Uli Bachmeier

Die AfD in Bayern steckt in einer Krise. Erneut haben zwei Abgeordnete ihrer Partei und Fraktion den Rücken gekehrt: Markus Bayerbach aus Augsburg und der Co-Fraktionsvorsitzende Christian Klingen aus Unterfranken. Es waren, seit die AfD im Jahr 2018 in den Landtag gewählt wurde, die Austritte Nummer fünf und Nummer sechs. Damit ist die AfD-Landtagsfraktion mittlerweile um mehr als ein Viertel – von einst 22 auf jetzt 16 Mitglieder – geschrumpft. Bei jeder anderen Partei wäre in so einer Situation Feuer am Dach. Bei der AfD aber herrscht weitgehend Schweigen. Die Frage lautet: Ist es Unsicherheit oder ist es politisches Kalkül?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

