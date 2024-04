Landessynode

vor 19 Min.

Evangelische Kirche will sich Klimaziel setzen

Christian Kopp (l), Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, spricht über den Bericht aus der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB im Rahmen der Frühjahrstagung der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Die evangelische Landeskirche in Bayern will sich ehrgeizige Klimaziele setzen - und strebt bis 2045 eine Treibhausgasneutralität an.

Bei der Zusammenkunft der Landessynode am Dienstag in Coburg beschäftigten sich die Mitglieder des Kirchenparlaments ausführlich mit dem Thema Klimaschutz. Tags zuvor hatte Landesbischof Christian Kopp bereits einen großen Hebel für mehr Klimaschutz genannt: die Gebäude der Kirche. In den kommenden 20 Jahren werde sich die Kirche sehr stark verändern, sagte Kopp mit Blick auf die sinkenden Mitgliederzahlen der großen Kirchen in Deutschland. Das habe Folgen für die Gebäude. Nicht alle kirchlichen Gebäude ließen sich energetisch sanieren, "das ist utopisch". Deshalb brauche es neue Lösungen. Die Synode hat in der Landeskirche große Befugnisse, sie entscheidet beispielsweise über den Haushalt der Landeskirche und wählt den Landesbischof. Zu den 108 Mitgliedern zählen berufene Persönlichkeiten, aber vor allem Delegierte aus den Gemeinden und Dekanaten. Das Frühjahrstreffen in Coburg endet am Donnerstag. Landessynode (dpa)

Themen folgen