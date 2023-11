Bernreiter: Deutschland-Ticket wird teurer als 49 Euro

Die Landbevölkerung hat kaum etwas vom 49-Euro-Ticket. Dennoch will Verkehrsminister Bernreiter daran festhalten. Auch wenn es teurer werden müsse, wäre es "fatal, wenn das Ticket scheitert". Aus einem ganz bestimmten Grund.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) sieht das Deutschland-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr nicht als riesigen Erfolg - zumal es teurer werde als die jetzigen 49 Euro. Dennoch will Bernreiter daran festhalten: "Für den Ballungsraum ist es ein Gewinn. Und es ist eine Tarifrevolution", sagte er der Mediengruppe Bayern (Samstag).

"Das Ticket wird viel zu oft schöngeredet und als großer Erfolg gefeiert", sagte Bernreiter der Mediengruppe. Bei der Einführung habe man mit 13 Millionen Verkäufen gerechnet, aktuell seien es etwa 11. "Bei 84 Millionen Einwohnern ist das nicht der große Renner."

Auch wenn der ländliche Raum wenig bis nichts von dem Ticket habe, will der CSU-Politiker daran festhalten. Man arbeite derzeit an einem bayernweit einheitlichen Tarifsystem. "Deshalb wäre es fatal, wenn das Ticket scheitert, auch weil auf Verwaltungsebene so viel Kraft und Energie hineingesteckt wurde. Es muss weiterlaufen, aber zu einem realistischen Preis."

Bei 49 Euro werde es jedenfalls nicht bleiben, kündigte Bernreiter an. "Das Deutschlandticket wird teurer." Bis zum 1. Mai müsse die Verkehrsministerkonferenz eine dauerhafte Lösung finden. "Und im Beschluss der Ministerpräsidenten steht explizit, dass ein Preisanstieg zu diskutieren ist. Ansonsten wird es nicht funktionieren."

(dpa)