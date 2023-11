Brutaler WG-Streit: Mord-Prozess in Bayreuth beginnt

In einer Wohngemeinschaft in einem oberfränkischen Dorf kommt es zu einer Gewalttat. Ein 48 Jahre alter Mann stirbt. Zwei seiner Mitbewohner stehen nun vor Gericht.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 48 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Kulmbach beginnt heute vor dem Landgericht Bayreuth der Prozess wegen Mordes und Beihilfe zum Mord.

Eine Spaziergängerin hat im Februar die Leiche des Mannes in einem Wald gefunden. Die Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur der Mitbewohner des Mannes: Das Opfer und drei weitere Menschen hatten in Mainleus (Landkreis Kulmbach) in einer Wohngemeinschaft zusammen gelebt. Dort soll es in der Nacht zum 12. Februar zum Streit gekommen sein. Dabei soll das Opfer massiv geschlagen und lebensgefährlich verletzt worden sein.

Wegen Mordes angeklagt ist ein zum Tatzeitpunkt 24 Jahre alter Mann. Wegen Beihilfe muss sich eine Frau verantworten. Die Ermittlungen gegen den dritten Mitbewohner seien vorläufig eingestellt worden, weil dieser auf unbestimmte Zeit nicht vernehmungs- und verhandlungsfähig sei, hatte die Staatsanwaltschaft bereits zuvor mitgeteilt.

Das Landgericht hat 16 Zeugen und zwei Sachverständige geladen, ein Urteil könnte am 18. Dezember verkündet werden.

