Erstochen und enthauptet: Urteil gegen 22-Jährigen erwartet

Neun Monate nach einem grausamen Verbrechen in Niederbayern steht die Urteilsverkündung vor dem Landgericht Deggendorf an.

Heute(9.00 Uhr) wollen die Richter ihre Entscheidung mitteilen. Ein Somalier soll im Juli 2021 in einer Obdachlosenunterkunft in Regen einen Mitbewohner erstochen und die Leiche enthauptet haben. Der Staatsanwalt wirft ihm Mord vor, der Verteidiger plädierte am Freitag auf Totschlag.

Einem Gutachten nach ist der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt, es besteht die Gefahr weiterer Taten. Es geht vor Gericht um die Unterbringung des 22 Jahre alten Beschuldigten in einer Psychiatrie.

Der Beschuldigte attackierte sein Opfer den Ermittlungen nach in dessen Bett mit mehreren Messern, weil er glaubte, in dem Mitbewohner befänden sich zwei Dämonen. Diese wollte er demnach töten. Der Messerangriff war derartig gewaltsam, dass dem Opfer bei lebendigem Leib Innereien austraten.

