Ex-Freundin mit Hammer getötet: Urteil erwartet

Für die Tötung seiner Ex-Lebensgefährtin muss sich ein 50 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Landshut verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor und sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an. Heute (9.00 Uhr) sollen in dem Verfahren die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden.

Zu Prozessbeginn hatte der Mann über seinen Verteidiger die Tat eingeräumt und angegeben, die Verantwortung übernehmen zu wollen. Seiner Erinnerung nach habe er die Frau mit drei Hammerschlägen attackiert. Vor der Tat soll es einen Streit gegeben haben.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft tötete der Bosnier in der Nacht zum 9. Juli 2022 seine bereits schlafende Ex-Freundin in deren Haus in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn). Die 46 Jahre alte Frau hatte sich den Erkenntnissen nach Mitte Juni von ihrem Partner getrennt, dieser hatte jedoch zunächst noch bei ihr gewohnt.

(dpa)