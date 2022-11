Tierskandal Bad Grönenbach: Urteil gegen Landwirte fällt wohl heute

Im mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach könnte heute am Mittwoch am Landgericht Memmingen das Urteil gegen zwei Landwirte fallen.

Der erste von insgesamt drei Prozessen im mutmaßlichen Allgäuer Tierskandal, von dem drei landwirtschaftliche Betriebe betroffen sind, könnte heute am Mittwoch enden: Im mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach könnte ein Urteil fallen. Das werde sich während der Verhandlung herausstellen, hatte Landgerichts-Vizepräsident Jürgen Brinkmann gegenüber der unserer Redaktion gesagt. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Falls das Urteil heute nicht fallen sollte, soll es am Dienstag, 29. November, verkündet werden.

Erster Allgäuer Tierskandal-Prozess in Memmingen: Die Vorwürfe

Angeklagt sind zwei Landwirte, Vater und Sohn, unter anderem wegen des Verdachts des mehrfachen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie sollen etliche Rinder nicht ausreichend versorgt haben, sodass die Tiere teils erheblich litten. Einige mussten aufgrund ihrer schlechten Verfassung eingeschläfert werden. Ein weiterer Anklagepunkt: Der 68-jährige Vater soll 15 Tiere für 28.500 Euro gekauft haben, obwohl er wusste, dass er sie nicht bezahlen konnte.

Einige Vorwürfe gegen die Landwirte werden fallen gelassen

Andere Vorwürfe sollen zunächst fallen gelassen werden. Etwa der, dass die beiden Landwirte eine Kiesgrube ohne die nötige Genehmigung mit Schutt verfüllt und sich Entsorgungskosten von 270.000 Euro erspart haben sollen. Und dass sie Mitarbeiter nicht bei den Sozialversicherungsträgern angemeldet hatten so mehrere 10.000 Euro nicht bezahlt haben. Dieses Geld haben die beiden Angeklagten in der ersten Hälfte des Verhandlungszeitraumes überwiesen.

Dass diese Anklagepunkte gestrichen werden können, ist nicht ungewöhnlich. Denn die erwarteten Strafen für diese Taten würden vermutlich geringer ausfallen als für die Vorwürfe, die bestehen bleiben.

Unterallgäuer Landwirte seien "massiv überfordert" gewesen

An einem der jüngsten Verhandlungstage haben die beiden Angeklagten gravierende Fehler eingeräumt in Bezug auf Tierhaltung und Pflege. Sie seien „massiv überfordert“ gewesen. Das ließen sie über ihre Verteidiger mitteilen. Und so zogen sie auch Gegengutachten über das Leid der Tiere zurück. Damit hatten sie Gutachten von Amtstierärzten angezweifelt, in denen beschrieben wird, wie sehr einzelne Tiere litten.

