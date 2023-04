Vergewaltigungsprozess gegen selbst ernannten Wunderheiler

Er soll sich an einer jungen Patientin vergangen haben: Wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und Vergewaltigung steht ein selbst ernannter Wunderheiler vor Gericht. Seine Behandlungsmethoden: Froschgift, Massagen und Gesänge.

Ein selbst ernannter Wunderheiler und Schamane, der eine damals 14 Jahre alte Patientin vergewaltigt haben soll, muss sich von Dienstag (9.15 Uhr) an in München vor Gericht verantworten. Das Mädchen war laut Staatsanwaltschaft bei ihm in Behandlung, um die Trennung der Eltern zu verarbeiten.

Zu den Behandlungsmethoden des 64-Jährigen sollen beispielsweise Froschgift, Massagen und Gesänge gehört haben. Er soll die 14-Jährige massiert und dann vergewaltigt haben.

Außerdem soll er sie beim Sylvensteinspeicher in der Nähe von Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) nackt eine drei Meter hohe Klippe hinunter ins Wasser gestoßen haben.

Der Mann soll darüber hinaus versucht haben, eine weitere Patientin zu missbrauchen. Er ist wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen, Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt.

Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte am 27. April fallen.

(dpa)