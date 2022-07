Plädoyer und Urteil für Messerstecher wahrscheinlich

13 Monate nach der Messerattacke eines Mannes auf arglose Passanten in Würzburg könnte das Landgericht an diesem Dienstag (9.15 Uhr) das Urteil sprechen.

Der Beschuldigte ist zwei unabhängigen Gutachten zufolge psychisch krank und war demnach bei der Tat am 25. Juni 2021 schuldunfähig. Sollte das Landgericht Würzburg den Anträgen von Generalstaatsanwaltschaft München und Nebenklagevertretern folgen, könnte der Täter zeitlich unbefristet in einer Psychiatrie unterkommen. Solange die Erkrankung des Mannes, paranoide Schizophrenie, fortbesteht und er als gefährlich eingestuft wird, ist eine Freilassung damit ausgeschlossen.

Vor dem Urteil steht am Dienstag zunächst das Plädoyer der Verteidigung an. Nach einer Beratungspause könnte das Urteil folgen. Die Verhandlung findet aus Platzgründen nicht im Justizzentrum statt, sondern in einer Veranstaltungshalle in Estenfeld bei Würzburg.

Seit April muss sich der beschuldigte Somalier um die 30 - das genaue Alter ist den Behörden nicht bekannt - in dem Sicherungsverfahren verantworten. Es gilt als erwiesen, dass er in der Innenstadt drei Frauen mit einem Messer tötete und neun Menschen verletzte.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Flüchtling unter anderem Mord in drei Fällen und versuchten Mord in sechs Fällen vor.

(dpa)