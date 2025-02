Unterkühlt im Graben gelegen – Senior bekommt Hilfe

Bei Temperaturen von minus sechs Grad sind zwei Personen einem unterkühlt im Straßengraben liegenden Senior im Landkreis Altötting zu Hilfe geeilt. Laut einem Polizeisprecher haben sie ihm ziemlich sicher das Leben gerettet.

Der ältere Mann war am Dienstag leicht bekleidet am Fahrbahnrand der Bundesstraße 20 bei Burgkirchen an der Alz entlanggelaufen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Doch zwei Helfer - beide Mitglieder der Feuerwehr - waren schneller: Sie wendeten ihren Wagen und suchten nach dem Mann. Er war in der Zwischenzeit gestürzt.

Die Helfer brachten den Mann in ihr Fahrzeug und alarmierten den Rettungsdienst. Der Mann kam ins Krankenhaus und seine Angehörigen wurden kontaktiert. Ob der Senior noch im Krankenhaus liegt, war zunächst nicht bekannt.