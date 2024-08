Fahrradfahrer stirbt nach Unfall an seinen Verletzungen

Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Ansbach an seinen Verletzungen gestorben. Der 84-Jährige habe am Sonntag eine Staatsstraße bei Burgoberbach überquert, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich der Mann nicht umgeschaut, hieß es weiter. Ein 75-jähriger Autofahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Senior mit seinem Wagen. Sanitäter brachten den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er am Dienstag starb.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis