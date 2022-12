Frau bei Küchenbrand verletzt: Haus derzeit unbewohnbar

Bei einem Küchenbrand in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) ist eine Frau schwer verletzt worden.

Die 63-Jährige hatte am Samstagabend zunächst einen Nachbarn zu Hilfe gerufen, als es in ihrer Küche brannte. Er verständigte die Feuerwehr und versuchte dann, das Feuer selbst zu löschen - jedoch vergeblich. Die Rettungskräfte konnten das Feuer rasch löschen, dennoch brannte die Küche vollständig aus, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte. Die Frau erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Durch das Feuer und die Löscharbeiten waren die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus derart in Mitleidenschaft gezogen, dass alle Bewohner für die Nacht bei Bekannten unterkommen mussten. Die Brandursache war noch unklar, jedoch ging die Polizei davon aus, dass die 63-Jährige das Feuer durch fahrlässiges Verhalten selbst verursacht hat.

(dpa)