Kühe bei Brand auf landwirtschaftlichen Betrieb verletzt

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Ansbach sind mehrere Kühe verletzt worden. Zudem ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Demnach sei aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer in einer Scheune mit darin gelagerten Strohballen in einem Gemeindeteil von Wassertrüdingen ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den angrenzenden Kuhstall über, weshalb das Gebäude evakuiert worden sei. Die Löscharbeiten dauerten an. Laut Sprecher seien keine Menschen verletzt worden.