Lagerhalle mit Tausenden Reifen in Flammen

Eine Lagerhalle mit mehreren Tausend Reifen hat in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gebrannt.

Die Rauchentwicklung sei am Samstag massiv gewesen, warnte die Polizei und bat die Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen zu schließen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand. Was das Feuer auslöste und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte am Samstagnachmittag noch den Brand.

(dpa)