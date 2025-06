Mann rast ohne Licht vor Polizei davon

Ohne Licht, aber mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer vor der Polizei davongefahren. Gegen den 22-Jährigen wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, wie es heißt. Außerdem werde entschieden, ob Fahrzeug und Führerschein des Mannes sichergestellt werden.

Den Angaben nach fuhr der Mann in der Nacht zu Freitag mit überhöhter Geschwindigkeit durch Ansbach. Am Ortsausgang habe er dann das Licht seines Autos ausgeschaltet und so stark beschleunigt, dass er für die Streifenpolizisten außer Sichtweite geriet.

Erst ein paar Kilometer später, im Gemeindebereich Lehrberg (Landkreis Ansbach), habe das Auto angehalten werden können. «Trotz einer Verfolgung mit teilweise über 200 km/h», wie die Polizei mitteilte.