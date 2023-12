Unbekannte räumen Weihnachtsbaum-Verkauf leer

Beinahe jeden Gegenstand eines Weihnachtsbaum-Verkaufs haben Unbekannte im Landkreis Ansbach gestohlen.

Der oder die Täter hatten das Diebesgut vermutlich über den Bauzaun des Verkaufs in Wassertrüdingen getragen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Insgesamt nahmen sie 30 Weihnachtsbäume, ein Einnetzgerät sowie Baumständer, Schaufeln und Besen an sich. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Diebstahl, der zwischen Sonntag und Montag stattfand.

(dpa)