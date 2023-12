Weihnachtliche Prügelei mit dem Schwiegervater

Im mittelfränkischen Diebach ist eine Auseinandersetzung zwischen Schwiegersohn und Schwiegervater zu Weihnachten so sehr eskaliert, dass beide im Krankenhaus landeten.

Die Männer gerieten am späten Abend des ersten Weihnachtstages "nach ausgiebigem Alkoholkonsum aneinander", wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feier endete für die Kontrahenten, die beide mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatten, dann mit Platzwunden in der Klinik. Da hatten sich die Männer allerdings schon wieder vertragen und nannten sich gegenseitig "bester Schwiegervater" und "bester Schwiegersohn".

(dpa)