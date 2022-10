175 Heuballen in Flammen: Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Rund 175 brennende Heuballen haben im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Wegen des Rauchs und des weit sichtbaren Feuers sei eine Warnmeldung über eine Warn-App herausgeben worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nach Angaben der Feuerwehr löschten am Samstag knapp 100 Einsatzkräfte den Brand in Mömbris über mehr als vier Stunden hinweg. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache waren am Sonntagvormittag noch unklar.

(dpa)