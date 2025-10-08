Icon Menü
Landkreis Aschaffenburg: 71-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Landkreis Aschaffenburg

71-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Unklarer Unfallhergang, schwere Folgen: Nach einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken ist die Polizei auf Spurensuche. Ein 71-Jähriger ist tot und drei Menschen verletzt.
    Der 71-Jährige starb in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild)
    Der 71-Jährige starb in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

    Ein 71-Jähriger ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Aschaffenburg gestorben. Der Mann sei am Nachmittag bei Sailauf mit seinem Wagen aus bislang unklaren Gründen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

    Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb. Seine 71 Jahre alte Beifahrerin sowie der 23 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und dessen Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und kamen in Kliniken. Ein Gutachter wurde zur Aufklärung des Unfalls hinzugezogen.

