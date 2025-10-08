71-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Ein 71-Jähriger ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Aschaffenburg gestorben. Der Mann sei am Nachmittag bei Sailauf mit seinem Wagen aus bislang unklaren Gründen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb. Seine 71 Jahre alte Beifahrerin sowie der 23 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und dessen Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und kamen in Kliniken. Ein Gutachter wurde zur Aufklärung des Unfalls hinzugezogen.