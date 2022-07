Autofahrer stirbt auf A3: Sperrung in Fahrtrichtung Nürnberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 ist ein Autofahrer gestorben.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 ist ein Autofahrer gestorben. Der Mann soll mit seinem Wagen am Donnerstagmorgen in einen Laster vor ihm gefahren sein, teilte die Polizei mit. Der genaue Unfallhergang nahe Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) sei aber noch unklar. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Autobahn werde bis etwa 7.00 Uhr in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Stockstadt am Main und Aschaffenburg-Ost wird nach Polizeiangaben über eine Nebenfahrbahn abgeleitet.

(dpa)