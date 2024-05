Betrunkener verursacht hohen Schaden bei Spritztour mit LKW

Ein betrunkener Mann hat in Unterfranken eine Spritztour mit einem unverschlossenen Lastwagen gemacht und dabei einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht.

Der Schlüssel des Fahrzeugs habe nach Angaben eines Polizeisprechers noch gesteckt, sodass der 48-Jährige am frühen Montagmorgen in Kleinostheim bei Aschaffenburg mit dem Fahrzeug losfuhr. Der Laster krachte dabei in zwei Gartenzäune, ein geparktes Auto, eine Laterne sowie zwei Verkehrszeichen und blieb dann in einem Acker stecken.

Der Mann war demnach mit rund 1,6 Promille unterwegs und hatte keinen Führerschein, wie es weiter hieß. Weil er sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er später in ein Krankenhaus gekommen. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und unbefugten Gebrauchs des Lastwagens ermittelt.

(dpa)