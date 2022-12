Jungschwan bei eisigen Temperaturen von Straße gerettet

Ein hilfloser und erschöpfter Jungschwan ist am Sonntag im Landkreis Aschaffenburg von der Feuerwehr gerettet worden.

Ein hilfloser und erschöpfter Jungschwan ist am Sonntag im Landkreis Aschaffenburg von der Feuerwehr gerettet worden. Das Tier habe am frostigen Morgen des vierten Advents auf einer Straße in Stockstadt am Main gesessen und sich kaum noch bewegt, teilte die Feuerwehr mit. Weil Schwäne nur im Wasser abheben können, konnte das unerfahrene Tier auch nicht fliegen. Die Einsatzkräfte brachten den Schwan in ein Tierheim, wo er aufgepäppelt wird, bis die Temperaturen wieder steigen.

