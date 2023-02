Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Unterfranken

Bei einem Wohnungsbrand in Unterfranken ist ein 87-Jähriger ums Leben gekommen.

Er erlag noch am Brandort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei an Montag mitteilte. Das Feuer war den Angaben nach in der Nacht zum Montag in der Wohnung in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) ausgebrochen. Als Ursache vermutet die Polizei nach ersten Erkenntnissen einen technischen Defekt. Die 81 Jahre alte Ehefrau des Mannes und eine weitere 49-jährige Bewohnerin kamen mit schweren Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr rettete weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses mittels Leitern von den Balkonen, andere wurden durch Klingeln, Hilferufe und Lärm durch herabfallende Bauteile auf das Feuer aufmerksam und konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Brand konnte auf die Wohnung im ersten Obergeschoss eingegrenzt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500.000 Euro. Nach dem Brand durften die Bewohner das Gebäude vorübergehend nicht mehr betreten.

(dpa)