Ast bricht ab: Mann stürzt sechs Meter tief

Ein 35 Jahre alter Mann hat sich bei einem Sturz bei Baumpflegearbeiten im Landkreis Augsburg schwer verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, arbeitete der 35-Jährige am Dienstag an einem Baum in einer Grünanlage in Höchstädt. Obwohl der 35-Jährige unter anderem mit einem Kletterseil gesichert gewesen sei, stürzte er aus etwa sechs Metern Höhe, als ein Ast abbrach. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein Polizeisprecher konnte keine näheren Angaben zum Gesundheitszustand machen.

(dpa)