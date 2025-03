Brand in Holzlagerhalle: Sechs Menschen verletzt

Bei einem Feuer in einer Holzlagerhalle in Schwaben sind vier Feuerwehrleute und zwei weitere Menschen verletzt worden. Anwohner bemerkten am späten Sonntagvormittag das Feuer in Dinkelscherben (Landkreis Augsburg), wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war einem Polizeisprecher nach zunächst unklar.

Weil in der Halle Holz und Maschinen gelagert waren, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig und dauerten fast acht Stunden. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner vorübergehend dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.