Großbrand auf Firmengelände in Gersthofen

Ein Großbrand auf einem Firmengelände in einem Industriegebiet in Gertshofen bei Augsburg hat am Mittwochabend die Feuerwehr beschäftigt.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Silo ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagte. Die Schadenshöhe und weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. (dpa)

