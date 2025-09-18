Mehrfamilienhaus nach Verpuffung geräumt

Nach einer Gasverpuffung ist in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) ein Mehrfamilienhaus mit rund 50 Bewohnern geräumt worden. Der Vorfall am späten Mittwochabend sei durch ein defektes Heizungsventil ausgelöst worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei sei auch Gas ausgetreten. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.

Der Hausmeister habe die Verpuffung im Heizungskeller des Gebäudes bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Rund zwei Stunden später hätten Techniker des Versorgers den Schaden behoben und die Menschen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.