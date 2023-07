"Pro Suebia"-Preis ehrt zwei Vereine für Förderung der Heimatpflege

Sie engagieren sich ehrenamtlich für die Pflege der Kultur in Schwaben: Dafür wurden zwei Vereine jetzt mit dem Preis "Pro Suebia" ausgezeichnet.

Zwei Vereine, deren Mitglieder sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für den Erhalt und die Förderung der Kultur einsetzen, wurden jetzt von der Dr. Eugen Liedl Stiftung ausgezeichnet: Den mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preis "Pro Suebia" erhalten die "Freunde des Zusamtals" im Landkreis Augsburg sowie der Förderverein "Gempfinger Pfarrhof" im Landkreis Donau-Ries.

Seit 20 Jahren fördert die Dr. Eugen Liedl Stiftung die Erforschung der schwäbischen Geschichte und die Erhaltung der aus ihr erwachsenen Eigenart in Sprache, Kunst, Musik und Brauchtum. "In 20 Jahren wurden 40 Pro-Suebia-Preise vergeben und zusätzlich Projekte und Publikationen der Heimatpflege und Kultur unterstützt", erklärte Stiftungsvorsitzender Prof. Hans Frei.

Pflege der ostschwäbischen Mundart

Für seine Förderung der Heimatpflege erhielt in diesem Jahr der Heimatverein "Freunde des Zusamtals" die Auszeichnung. In seiner Laudatio hob Stiftungsmitglied Prof. Klaus Wolf "die ganzheitliche Ausrichtung des 1981 gegründeten Vereins" hervor. Diese umfasst sowohl kulturhistorische Führungen als auch Musikveranstaltungen sowie die Förderung des ostschwäbischen Dialekts, wie er entlang der Zusam gesprochen wird.

Neben der Pflege der regionalen Mundart veranstalten die Freunde des Zusamtals auch historische Führungen, wie hier auf dem jüdischen Friedhof von Fischach. Für dieses Engagement erhielten sie den Preis "Pro Suebia". Foto: Anni Hartmann

Der zweite "Pro-Suebia"-Preis geht in diesem Jahr an den Förderverein "Gempfinger Pfarrhof". Dieser wurde im Jahr 2007 gegründet. Überwiegend in Eigenleistung haben dessen Mitglieder den alten Pfarrhof aus dem Jahr 1709 in Gempfing, einem Ortsteil von Rain am Lech, wieder hergerichtet und zu einem kulturellen Zentrum entwickelt.

