Landkreis Augsburg

vor 51 Min.

Woher kommt das wilde Känguru, das durch den Wald hüpft?

Plus Immer wieder sichten Spaziergänger und Jäger ein Känguru im Landkreis Augsburg. Das Tier lebt dort, daran gibt es keine Zweifel. Rätselhaft ist seine Herkunft.

Von Mona Boos

Ein eisiger Wind pfeift zwischen den Bäumen. Der nasse und sumpfige Waldboden schmatzt unter den Schuhen von Revierförster Andreas Thoma, während er Pfützen und Dornengestrüpp ausweicht. Schneeregen perlt an seiner dicken Jacke ab. Das Waldstück, das der Förster in den Stauden im südlichen Landkreis Augsburg betreut, ist der letzte Ort, wo man ein Tier erwarten würde, das normalerweise in freier Wildbahn in Australien vorkommt.

