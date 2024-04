Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Unterfranken schwer verletzt worden, als sich sein Wagen mehrfach überschlagen hat.

Ein fünfjähriges Kind, das bei ihm im Auto war, blieb unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 22-Jährige soll am Freitag bei Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Deswegen sei er nach rechts von der Straße abgekommen und mit der Leitplanke zusammengestoßen, hieß es weiter. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und schließlich schwer verletzt befreit. Der unverletzte Fünfjährige kam zur Sicherheit ebenfalls in ein Krankenhaus.

(dpa)