Gefälschte Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Ein Autofahrer ist in Oberfranken mit gefälschten Kennzeichen und ohne Führerschein von der Polizei erwischt worden - nun muss er mit mehreren Anzeigen rechnen.

Der 59-Jährige war am Donnerstag in Hallstadt (Landkreis Bamberg) von einer Streife der Polizei kontrolliert worden, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Bei einer Überprüfung erkannten sie, dass die Kennzeichen ungültig waren. Zudem seien der TÜV-Stempel und die Zulassungsplakette nur Farbkopien gewesen.

Der Autofahrer habe außerdem gestanden, dass der Wagen nicht versichert war und dass er wegen mehrmaligem Fahren unter Alkoholeinfluss seit über vierzehn Jahren keinen Führerschein mehr besaß. Die Polizisten fanden außerdem bei der 34-jährigen Beifahrerin eine kleine Menge Marihuana. Die Frau stand nach Polizeiangaben augenscheinlich auch unter Drogeneinfluss. Die beiden müssen nun mit mehreren Strafverfahren rechnen.

(dpa)