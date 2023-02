Geldtransporter fährt in Stauende: Geld wird umgeladen

"Geldwechsel" mitten auf der Autobahn: Nach einem Unfall mit einem Geldtransporter auf der A73 in Oberfranken ist die wertvolle Fracht in einem angeforderten Ersatzwagen umgeladen worden.

"Geldwechsel" mitten auf der Autobahn: Nach einem Unfall mit einem Geldtransporter auf der A73 in Oberfranken ist die wertvolle Fracht in einem angeforderten Ersatzwagen umgeladen worden. Es habe sich in erster Linie um Geld gehandelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Summe nannte er aber nicht. Beamte hätten die Stelle abgesichert und überwacht.

Der Fahrer des Geldtransporters war bei Hirschaid an einer Baustelle in ein Stauende gefahren. Zwei 42 und 33 Jahre alte Mitfahrer im Geldtransporter erlitten leichte Verletzungen und kamen zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

(dpa)