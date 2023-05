Gleitschirmflieger abgestürzt: Verletzungen an Wirbelsäule

Ein Mann ist im Landkreis Bamberg mit einem Gleitschirm abgestürzt und mit Verletzungen an der Wirbelsäule ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, erfasste den Gleitschirm kurz vor der Landung eine Thermik, sodass dieser seitlich einklappte und nicht mehr steuerbar war.

Aus einer Höhe von acht bis zehn Metern stürzte der 39 Jahre alte Gleitschirmflieger am Sonntagvormittag laut dem Polizeisprecher neben eine Straße in Heiligenstadt in Oberfranken. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort, dann wurde der Mann zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht.

(dpa)