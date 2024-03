Landkreis Bamberg

vor 35 Min.

Leer stehendes Gebäude brennt: Hoher Schaden

Beim Brand eines leer stehenden Gebäudes in Hirschaid (Landkreis Bamberg) ist am Freitag nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden.

Verletzt wurde niemand. Ein Passant habe den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen, teilte die Polizei mit. Das Dachgeschoss des Hauses sei ausgebrannt und gelte jetzt als einsturzgefährdet. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Brandermittler der Kripo sind im Einsatz. (dpa)

Themen folgen